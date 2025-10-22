Матчи Скрыть

Экс-игрок "Спартака" Давыдов ответил, кто талантливее - он или Батраков

Бывший нападающий "Спартака" Денис Давыдов ответил, кто талантливее: он или полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.
Фото: ФК "Химки"
"Тяжелый вопрос. У него сейчас все идет, желаю ему больших успехов. Я, конечно, очень верю в себя, но Лешу уважаю и очень люблю как футболиста, поэтому дорогу молодым: пусть будет Батраков", — приводит слова Давыдова "Спорт-Экспресс".

Денис Давыдов является игроком "Росича". Ранее он выступал в составе "Спартака", вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Кроме того, он играл за "Нижний Новгород", ЦСКА из Софии, Химки и ряд других клубов. Также на счету Давыдова матчи за сборную России.

20-летний Батраков в текущем сезоне лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, забив 10 голов в 12 турах чемпионата России. Всего на его счету в сезоне-2025/26 12 забитых мячей и 3 результативные передачи во всех встречах за "Локомотив". Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 23 миллиона евро.

