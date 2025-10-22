"В конце сезона мы поговорим с Артемом по поводу контракта. Сегодня есть тренировочный процесс, есть матчи, это ровно то, что мы обсуждаем сегодня с Артемом. Его игру нужно оценивать тренерскому штабу в первую очередь, но мне кажется, что его вклад в развитии клуба в целом, в поддержании хорошей атмосферы виден", – приводит слова Клюшева ТАСС.
Дзюба пополнил состав "Акрона" в сентябре 2024 года в статусе свободного агента. До этого он с февраля 2023 года играл в московском "Локомотиве". Действующее трудовое соглашение форварда с тольяттинской командой рассчитано до июня 2026 года.
В текущем сезоне 37-летний футболист записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи за 12 прошедших туров Российской премьер-лиги. "Акрон" на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками.
В "Акроне" ответили, когда обсудят продление контракта с Дзюбой
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев заявил, что клуб обсудит новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой в конце текущего сезона.
Фото: ФК "Акрон"