Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

В "Акроне" ответили, когда обсудят продление контракта с Дзюбой

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев заявил, что клуб обсудит новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой в конце текущего сезона.
Фото: ФК "Акрон"
"В конце сезона мы поговорим с Артемом по поводу контракта. Сегодня есть тренировочный процесс, есть матчи, это ровно то, что мы обсуждаем сегодня с Артемом. Его игру нужно оценивать тренерскому штабу в первую очередь, но мне кажется, что его вклад в развитии клуба в целом, в поддержании хорошей атмосферы виден", – приводит слова Клюшева ТАСС.

Дзюба пополнил состав "Акрона" в сентябре 2024 года в статусе свободного агента. До этого он с февраля 2023 года играл в московском "Локомотиве". Действующее трудовое соглашение форварда с тольяттинской командой рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне 37-летний футболист записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи за 12 прошедших туров Российской премьер-лиги. "Акрон" на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится