Кубок России

Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

В "Динамо" ответили на вопрос о будущем Бувача после ухода Гафина

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил, повлияет ли уход Дмитрия Гафина с должности председателя совета директоров на будущее спортивного директора клуба Желько Бувача.
Фото: ФК "Динамо"
"У Желько есть действующий контракт. Он работает в клубе. На все подобные вопросы вам в будущем ответит новый председатель совета директоров", — приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гафин покинул должность председателя совета директоров "Динамо", проработав в клубе с 2019 года. Его пост занял Александр Ивлев. Позднее в СМИ появилась информация о том, что на фоне смены руководства московскую команду покинет и спортивный директор Желько Бувач. Его действующий контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.

"Динамо" после 12-ти туров Российской Премьер-Лиги набрало 16 очков и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице.

