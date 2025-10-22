В "Динамо" ответили на вопрос о будущем Бувача после ухода Гафина

"У Желько есть действующий контракт. Он работает в клубе. На все подобные вопросы вам в будущем ответит новый председатель совета директоров", — приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Гафин покинул должность председателя совета директоров "Динамо", проработав в клубе с 2019 года. Его пост занял Александр Ивлев. Позднее в СМИ появилась информация о том, что на фоне смены руководства московскую команду покинет и спортивный директор Желько Бувач. Его действующий контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.
"Динамо" после 12-ти туров Российской Премьер-Лиги набрало 16 очков и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил, повлияет ли уход Дмитрия Гафина с должности председателя совета директоров на будущее спортивного директора клуба Желько Бувача.
Фото: ФК "Динамо"