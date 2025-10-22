Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

В руководстве ЦСКА оценили работу тренерского штаба во главе с Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу тренерского штаба "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
"Когда Николич покинул клуб, была сложная ситуация. В течение буквально двух недель нужно было принять стратегическое решение. И мы, безусловно, довольны. Команда с Челестини начала с места в карьер и победила в Суперкубке, когда еще, возможно, Фабио даже не всех футболистов успел оценить и познакомиться поближе.

Затем команда набрала хороший ход, какой-то период мы лидировали в РПЛ. Поэтому, безусловно, довольны работой тренерского штаба во главе с Челестини", - цитирует Бабаева Sport24.

Летом текущего года ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера - сербский специалист занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Главным тренером "армейцев" стал Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов и становился чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны.

Под руководством Фабио Челестини ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над "Краснодаром". По итогам прошлого сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны.

После 12 сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 24 набранными очками в своем активе. В 13 туре чемпионата России команда Фабио Челестини примет на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов".

