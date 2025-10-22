- Впечатления от игры хорошие. Уверенная победа. Контролировали весь матч, забили красивые мячи. В этот день посвящаем победу понятно кому. Яшин — великий человек, победитель. Динамовский дух надо восстанавливать, надо равняться на Льва Ивановича.
Сегодня, 22 октября, исполнилось 96 лет со дня рождения легендарного вратаря московского "Динамо" Льва Яшина. В этот день на стадионе "ВТБ Арена" в Москве состоялся матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а котором бело-голубые встречались с самарскими "Крыльями Советов". Игра завершилась разгромной победой динамовцев со счетом 4:0.
Источник: "Матч ТВ"
"Динамовский дух надо восстанавливать". В клубе рассказали, кому посвятили победу над "Крыльями"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, кому посвящается победа в матче Кубка России над "Крыльями Советов" (4:0).
Фото: ФК "Динамо"