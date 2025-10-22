Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
3 - 3 (П 4 - 3) 3 343
АхматЗавершен
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
6 - 0 6 0
ОренбургЗавершен
Ростов
4 - 1 4 1
Нижний НовгородЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
3 - 1 3 1
Буде-ГлимтЗавершен
Атлетик
3 - 1 3 1
КарабахЗавершен
Спортинг Лиссабон
0 - 1 0 1
Марсель1 тайм
Монако
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Славия1 тайм
Челси
4 - 1 4 1
Аякс1 тайм
Бавария
3 - 0 3 0
Брюгге1 тайм
Айнтрахт
1 - 3 1 3
Ливерпуль1 тайм
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм

"Динамовский дух надо восстанавливать". В клубе рассказали, кому посвятили победу над "Крыльями"

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, кому посвящается победа в матче Кубка России над "Крыльями Советов" (4:0).
Фото: ФК "Динамо"
- Впечатления от игры хорошие. Уверенная победа. Контролировали весь матч, забили красивые мячи. В этот день посвящаем победу понятно кому. Яшин — великий человек, победитель. Динамовский дух надо восстанавливать, надо равняться на Льва Ивановича.

Сегодня, 22 октября, исполнилось 96 лет со дня рождения легендарного вратаря московского "Динамо" Льва Яшина. В этот день на стадионе "ВТБ Арена" в Москве состоялся матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а котором бело-голубые встречались с самарскими "Крыльями Советов". Игра завершилась разгромной победой динамовцев со счетом 4:0.

Источник: "Матч ТВ"

