Нигматуллин: нынешний вектор развития "Локомотива" - идеальный мир

"Локомотив который год играет своими воспитанниками, как мне такой вектор развития клуба? Сразу скажу, что такой вектор развития - это круто! То, что происходит сейчас в "Локомотиве", - это идеальный мир. Таких академий, как у железнодорожников, совсем немного в России - армейская, спартаковская, краснодарская", - сказал Нигматулин в интервью "Матч ТВ".
Недавно Международный центр спортивных исследований (CIES) включил академию "Локомотива" в топ-100 лучших в мире. "Железнодорожники" заняли 96-е место и оказались единственным российским клубом, представленным в списке.
На данный момент "Локомотив" находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. Подопечные Михаила Галактионова провели 12 матчей, одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью в РПЛ. Железнодорожники являются единственной командой, которая не проигрывала ни разу в текущем сезоне лиги.
Следующий матч "железнодорожников" пройдет сегодня, 23 октября, против калининградской "Балтики" в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало в 21:00 по московскому времени.
