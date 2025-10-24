Писарев: у "Краснодара" есть все, чтобы второй раз подряд стать чемпионом

"Сезон начался для "Краснодара" непросто. Пауза летом небольшая, эмоций было много. Понадобилось время, чтобы прийти в себя. Сейчас у клуба есть всё, что бы второй раз подряд стать чемпионом. После 12 туров вижу очень уверенный в себе "Краснодар", - цитирует Писарева Metaratings.
После 12 сыгранных туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками - такое же количество баллов в своем активе имеет московский "Локомотив", который лидирует в таблице.
В 13 туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на домашнем стадионе с казанским "Рубином" - встреча состоится в воскресенье, 26 октября, в 19:45 по московскому времени. Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны.
Фото: ФК "Краснодар"