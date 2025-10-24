Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
2 - 1 2 1
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
УнионЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
1 - 2 1 2
НантЗавершен

Писарев: у "Краснодара" есть все, чтобы второй раз подряд стать чемпионом

Тренер сборной России Николай Писарев оценил игру "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Сезон начался для "Краснодара" непросто. Пауза летом небольшая, эмоций было много. Понадобилось время, чтобы прийти в себя. Сейчас у клуба есть всё, что бы второй раз подряд стать чемпионом. После 12 туров вижу очень уверенный в себе "Краснодар", - цитирует Писарева Metaratings.

После 12 сыгранных туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками - такое же количество баллов в своем активе имеет московский "Локомотив", который лидирует в таблице.

В 13 туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на домашнем стадионе с казанским "Рубином" - встреча состоится в воскресенье, 26 октября, в 19:45 по московскому времени. Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны.

