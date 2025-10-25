"Если честно, я рад. Будем разбирать эту игру. Самое главное, что заработали три очка. Нам нужна была эта победа. Конечно, после первого тайма тренер был не совсем доволен, потому что не удавалось выполнить план на игру. Нам нужно будет проанализировать это", - цитирует Солари "Чемпионат".
В субботу, 25 октября, московский "Спартак" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги с минимальным счетом. Автором единственного забитого мяча стал форвард красно-белых Манфред Угальде.
После 13 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе. В 14 туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром".
Полузащитник "Спартака": после первого тайма Станкович был не совсем доволен
Полузащитник "Спартака" Пабло Солари высказался о победе над "Оренбургом" в 13 туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Спартак"