Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо Мх2 тайм
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
Челябинск2 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Спартак Кострома2 тайм
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
1 - 1 1 1
Сандерленд2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Фулхэм2 тайм
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ Лейпциг2 тайм
Гамбург
0 - 1 0 1
Вольфсбург2 тайм
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
Хайденхайм2 тайм
Боруссия М
0 - 1 0 1
Бавария2 тайм
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

Полузащитник "Спартака": после первого тайма Станкович был не совсем доволен

Полузащитник "Спартака" Пабло Солари высказался о победе над "Оренбургом" в 13 туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Если честно, я рад. Будем разбирать эту игру. Самое главное, что заработали три очка. Нам нужна была эта победа. Конечно, после первого тайма тренер был не совсем доволен, потому что не удавалось выполнить план на игру. Нам нужно будет проанализировать это", - цитирует Солари "Чемпионат".

В субботу, 25 октября, московский "Спартак" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги с минимальным счетом. Автором единственного забитого мяча стал форвард красно-белых Манфред Угальде.

После 13 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе. В 14 туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится