Чернов высказался о выступлении "Крыльев" в этом сезоне

- Хотелось бы везде брать очки. Если будем играть с таким же отношением, как с ЦСКА, то футбольный бог нам поможет. И свои очки мы наберём, - сказал Чернов "Чемпионату".
25 октября "Крылья Советов" уступили ЦСКА (0:1) во матче 13-го тура РПЛ.
На данный момент подопечные Магомеда Адиева занимают 11-е место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 13 матчах.
Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов оценил выступление своей команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"