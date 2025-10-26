Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
БернлиЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
БарселонаЗавершен
Осасуна
2 - 1 2 1
Сельта1 тайм
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
2 - 0 2 0
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
6 - 1 6 1
МетцЗавершен
Ренн
1 - 2 1 2
НиццаЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
ЛорьянЗавершен
Осер
0 - 1 0 1
ГаврЗавершен
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Талалаев - о ничьей против "Пари НН": класс игроков сегодня видели, восемь ударов - ноль в створ

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат против "Пари НН" (0:0).
"На мой взгляд, исход закономерный. Класс игроков мы сегодня видели. Восемь ударов - ноль в створ. Поэтому я говорю, что мои пацаны - работяги простецкие, вышли и поборолись. Если Коля Титков не забивает хороший момент, Хиль не забивает два, то чего ждать от молодых? Когда Лесовой сделал пять фолов и не получил жёлтую карточку, а три моих футболиста получили жёлтую, то это посыл вперёд. Но это не судья виноват в качестве футбола, а игроки", - сказал Талалаев в интервью "Матч ТВ".

Матч между "Пари НН" и "Балтикой" в рамках 13-го тура РПЛ, проходивший в Нижнем Новгороде, завершился вничью со счётом 0:0. В составе калининградцев предупреждения получили Николай Титков, Илья Петров, Натан Гассама - за грубую игру, а Мингиян Бевеев - за неспортивное поведение.

На данный момент команда Андрея Талалаева находится на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 24 очка.

Следующую игру "Балтика" проведёт дома против "Ахмата". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября.

