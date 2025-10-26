"На мой взгляд, исход закономерный. Класс игроков мы сегодня видели. Восемь ударов - ноль в створ. Поэтому я говорю, что мои пацаны - работяги простецкие, вышли и поборолись. Если Коля Титков не забивает хороший момент, Хиль не забивает два, то чего ждать от молодых? Когда Лесовой сделал пять фолов и не получил жёлтую карточку, а три моих футболиста получили жёлтую, то это посыл вперёд. Но это не судья виноват в качестве футбола, а игроки", - сказал Талалаев в интервью "Матч ТВ".
Матч между "Пари НН" и "Балтикой" в рамках 13-го тура РПЛ, проходивший в Нижнем Новгороде, завершился вничью со счётом 0:0. В составе калининградцев предупреждения получили Николай Титков, Илья Петров, Натан Гассама - за грубую игру, а Мингиян Бевеев - за неспортивное поведение.
На данный момент команда Андрея Талалаева находится на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 24 очка.
Следующую игру "Балтика" проведёт дома против "Ахмата". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября.
Талалаев - о ничьей против "Пари НН": класс игроков сегодня видели, восемь ударов - ноль в створ
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат против "Пари НН" (0:0).