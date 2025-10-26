- Думаю, мы хорошо провели матч. Хорошо играли, пытались играть в прессинг и в давление. Да, пропустили два тупых гола, но надо больше стараться. Надо больше работать, чтобы улучшить ситуацию в турнирной таблице.
Московское "Динамо" уступило в гостях "Зениту" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2. Это поражение стало для бело-голубых пятым в текущем чемпионате.
"Динамо" с 16 набранными очками находится на девятой строчке в турнирной таблице. От первого места москвичи отстают уже на 11 баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Динамо" - о поражении "Зениту": мы хорошо играли, но пропустили два тупых гола
Фото: ФК "Динамо"