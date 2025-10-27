Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит нарушения Карпина и Талалаева

«Пари НН» — «Балтика», опоздание главного тренера гостей Андрея Талалаева на послематчевое флэш-интервью на 15 минут, также рассмотрим выход за пределы технической зоны с его же стороны, а также систематический выход за пределы техзоны главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского.
«Зенит» — «Динамо», болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения, задержка выхода «Динамо» из раздевалки на 3 минуты перед вторым таймом, систематический выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера москвичей Валерия Карпина, — заявил Григорьянц «Матч ТВ».
Кроме того, КДК рассмотрит задержки выхода команд «Спартак» — «Оренбург» и «Акрон» — «Локомотив», а также нарушения со стороны тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.
Первое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров занимает «Краснодар», набрав 29 очков. На втором месте располагается «Локомотив» с 27 очками. На третьем месте — ЦСКА с теми же 27 очками.
