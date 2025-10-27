- "Локомотив" — команда-открытие лично для меня. Команда играет российским костяком на 80-90% и показывает прекрасную игру и результат. Однако в чемпионство "Локомотива" я не верю, - сказал Аленичев "Чемпионату".
26 октября "Локомотив" не сумел обыграть "Акрон" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, сыграв вничью 1:1. На данный момент подопечные Михаила Галактионова занимают второе место в РПЛ с 27 очками. В следующем туре "железнодорожники" сыграют на выезде с "Зенитом".
Аленичев оценил игру "Локомотива" в текущем сезоне
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался об игре "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"