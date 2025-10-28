Челестини рассказал, почему принял предложение стать главным тренером ЦСКА

"Что стало главным аргументом стать главным тренером ЦСКА? Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в первом же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Мне хотелось возглавить команду, которая будет бороться за самые высокие места. ", - сказал тренер в интервью "Чемпионату".
Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2027 года. Под руководством швейцарского специалиста команда провела 20 матчей, одержала 13 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Вместе с ЦСКА Челестини стал обладателем Суперкубка России, "армейцы" обыграли "Краснодар" со счетом 1:0.
До прихода в московский клуб тренер возглавлял "Базель". Вместе с этой командой ему удалось стать чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка Швейцарии в сезоне-2024/2025.
Фото: "Чемпионат"