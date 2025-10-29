Главный тренер ЦСКА Челестини: мы на пределе - надеюсь, что дотянем до зимнего перерыва

— Перед «Крыльями» вы сказали, что команда играет на пределе. Есть уверенность, что этого предела хватит до зимнего перерыва?
— Надеюсь. Других вариантов нет. Мы так играем с июля. Именно поэтому говорю, что ребята проделывают невероятную работу. Даже когда мы не играем блестяще, у нас всё равно 65% владения мячом, 22 удара, как в игре с "Крыльями". Но мы на пределе — это правда. Мы прекрасно понимаем почему. Надеемся, что дотянем, - приводит слова Челестини "Чемпионат".
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом текущего года, ранее специалист стал чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны в "Базеле", до этого Челестини занимал аналогичную должность в ряде других швейцарских клубов. Под руководством швейцарца ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над "Краснодаром".
После 13 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 2 балла. В 14 туре РПЛ ЦСКА примет на домашнем стадионе "Пари НН".
Фото: ПФК ЦСКА