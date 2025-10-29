Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 0 0 0
Кубань-Холдинг1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Мостовой – о расширенном составе сборной: бесполезно смотреть туда. Это уже несерьезно

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о расширенном составе сборной на ноябрьские товарищеские матчи.
Фото: РФС
"Когда сборная России собирается, я особенно не смотрю на расширенный список — это не имеет смысла. Уже бесполезно смотреть туда. У нас с Гренадой вызывали по 40 человек. Вызвали и вызвали. Расширенный список все время со всеми игроками — это уже несерьезно. Нас уже запутали с этим расширенным списком", — приводит слова Мостового "Чемпионат".

Всего в заявку национальной команды был внесен 41 футболист. Среди них есть российские игроки, выступающие в зарубежных клубах: вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов, полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук, полузащитники "Монако" и "Реал Сосьедада" Александр Головин и Арсен Захарян.

Напомним, команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге. 15 ноября Россия сыграет со сборной Чили в Сочи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится