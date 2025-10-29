Мостовой – о расширенном составе сборной: бесполезно смотреть туда. Это уже несерьезно

"Когда сборная России собирается, я особенно не смотрю на расширенный список — это не имеет смысла. Уже бесполезно смотреть туда. У нас с Гренадой вызывали по 40 человек. Вызвали и вызвали. Расширенный список все время со всеми игроками — это уже несерьезно. Нас уже запутали с этим расширенным списком", — приводит слова Мостового "Чемпионат".
Всего в заявку национальной команды был внесен 41 футболист. Среди них есть российские игроки, выступающие в зарубежных клубах: вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов, полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук, полузащитники "Монако" и "Реал Сосьедада" Александр Головин и Арсен Захарян.
Напомним, команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге. 15 ноября Россия сыграет со сборной Чили в Сочи.
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о расширенном составе сборной на ноябрьские товарищеские матчи.
Фото: РФС