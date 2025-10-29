Семин прокомментировал возможный уход Кисляка из ЦСКА

"Зачем ему уходить из ЦСКА, если у него всё хорошо идет? Я не знаю, стоит ли ему уходить, не могу этого рекомендовать, потому что сам футболист должен определять, куда и когда ему уйти. Не окружение его, а сам должен определить. По своему чутью, ощущению, по своей душе", - сказал Семин "Матч ТВ".
Матвей Кисляк является воспитанником московского ЦСКА. Соглашение с игроком действует до конца июня 2029 года. Всего за основной состав "армейцев" полузащитник провел 62 матча, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 13-ти матчах.
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное будущее полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
