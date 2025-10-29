Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 1 2 1
Верона2 тайм
Ювентус
1 - 1 1 1
Удинезе2 тайм
Рома
1 - 0 1 0
Парма2 тайм
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
0 - 0 0 0
Брест1 тайм
Лорьян
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Метц
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
Ницца
1 - 0 1 0
Лилль1 тайм
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Семин прокомментировал возможный уход Кисляка из ЦСКА

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное будущее полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ФК ЦСКА
"Зачем ему уходить из ЦСКА, если у него всё хорошо идет? Я не знаю, стоит ли ему уходить, не могу этого рекомендовать, потому что сам футболист должен определять, куда и когда ему уйти. Не окружение его, а сам должен определить. По своему чутью, ощущению, по своей душе", - сказал Семин "Матч ТВ".

Матвей Кисляк является воспитанником московского ЦСКА. Соглашение с игроком действует до конца июня 2029 года. Всего за основной состав "армейцев" полузащитник провел 62 матча, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 13-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится