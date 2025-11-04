Английские "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" проявляют интерес к Педро из "Зенита" – источник

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, английские футбольные клубы пока не сделали официального предложения санкт-петербуржцам. Также отмечается, что к Педро проявляет интерес ряд команд из Саудовской Аравии.
19-летний вингер пополнил состав "Зенита" в феврале 2024 года. До этого он играл в "Коринтиансе". Его трансфер обошёлся сине-бело-голубым в 9 миллионов евро. В текущем сезоне Педро провел 14 встреч за "Зенит", в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
В субботу, 1 ноября санкт-петербуржцы одержали победу над "Локомотивом" (2:0). Педро открыл счет в начале встречи.
Фото: ФК "Зенит"