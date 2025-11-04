Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Английские "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" проявляют интерес к Педро из "Зенита" – источник

Бразильский нападающий "Зенита" Педро вошел в сферу интересов "Тоттенхэма" и "Ньюкасла".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, английские футбольные клубы пока не сделали официального предложения санкт-петербуржцам. Также отмечается, что к Педро проявляет интерес ряд команд из Саудовской Аравии.

19-летний вингер пополнил состав "Зенита" в феврале 2024 года. До этого он играл в "Коринтиансе". Его трансфер обошёлся сине-бело-голубым в 9 миллионов евро. В текущем сезоне Педро провел 14 встреч за "Зенит", в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В субботу, 1 ноября санкт-петербуржцы одержали победу над "Локомотивом" (2:0). Педро открыл счет в начале встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится