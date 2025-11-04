Матчи Скрыть

Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Круговой ответил, стоит ли Головину возвращаться в РПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал возможное возвращение российского полузащитника французского "Монако" Александра Головина в РПЛ.
Фото: Getty Images
"Надо ли Головину уезжать в РПЛ? Не знаю, мне кажется, ему и в "Монако" хорошо. Тем более, он неплохо играет. Да, в последнее время он получал травмы, но в футболе этого не избежать. Я желаю ему удачи. Было бы мне обидно, если бы он перешёл в "Зенит" вместо ЦСКА? Да нет, почему? Мне всё равно", - сказал Круговой в интервью Metaraitings.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в семи матчах в составе "Монако" и отметился двумя забитыми мячами. Также в активе хавбека 48 матчей за национальную команду России, семь голов и 14 голевых передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Напомним, что Александр Головин является воспитанником "ЦСКА". "Монако" купил полузащитника у "армейского" клуба в 2018 году за 30 миллионов евро.

