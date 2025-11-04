Круговой ответил, стоит ли Головину возвращаться в РПЛ

"Надо ли Головину уезжать в РПЛ? Не знаю, мне кажется, ему и в "Монако" хорошо. Тем более, он неплохо играет. Да, в последнее время он получал травмы, но в футболе этого не избежать. Я желаю ему удачи. Было бы мне обидно, если бы он перешёл в "Зенит" вместо ЦСКА? Да нет, почему? Мне всё равно", - сказал Круговой в интервью Metaraitings.
В текущем сезоне Александр Головин принял участие в семи матчах в составе "Монако" и отметился двумя забитыми мячами. Также в активе хавбека 48 матчей за национальную команду России, семь голов и 14 голевых передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.
Напомним, что Александр Головин является воспитанником "ЦСКА". "Монако" купил полузащитника у "армейского" клуба в 2018 году за 30 миллионов евро.
Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал возможное возвращение российского полузащитника французского "Монако" Александра Головина в РПЛ.
Фото: Getty Images