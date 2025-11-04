Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
0 - 0 0 0
Айнтрахт2 тайм
Славия
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Полузащитник "Балтики" - о цели на сезон: можно идти за призами

Полузащитник "Балтики" Сергей Пряхин считает, что команде по силам бороться за тройку в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Почему бы на сборах уже не готовиться к медалям? Чётко поставить цель, что нам нужны медали, и осознавать, что мы уже не дебютанты, а уже можно идти за призами", - сказал Пряхин в интервью "Матч ТВ".

Сергей Пряхин в этом сезоне в составе калининградской команды принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи.

После 14 сыгранных туров "Балтика" располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 27 очков.

В следующем туре команда Андрея Талалаева на своём поле сыграет против "Краснодара", который лидирует в чемпионате страны на данный момент. Встреча состоится в воскресенье, 9 ноября.

