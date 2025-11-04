"Почему бы на сборах уже не готовиться к медалям? Чётко поставить цель, что нам нужны медали, и осознавать, что мы уже не дебютанты, а уже можно идти за призами", - сказал Пряхин в интервью "Матч ТВ".
Сергей Пряхин в этом сезоне в составе калининградской команды принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи.
После 14 сыгранных туров "Балтика" располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 27 очков.
В следующем туре команда Андрея Талалаева на своём поле сыграет против "Краснодара", который лидирует в чемпионате страны на данный момент. Встреча состоится в воскресенье, 9 ноября.
Полузащитник "Балтики" - о цели на сезон: можно идти за призами
Полузащитник "Балтики" Сергей Пряхин считает, что команде по силам бороться за тройку в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"