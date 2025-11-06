Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Аршавин назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин назвал претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" - один из участников гонки, потому что не находится на первом месте. Думаю, четыре команды, которые находятся вверху, и разыграют чемпионство", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".

После 14 туров первое место в РПЛ с 32 очками занимает действующий чемпион страны "Краснодар". На второй строчке располагается ЦСКА, набравший 30 очков. "Зенит" занимает третье место, в активе сине-бело-голубых 29 очков. Четвёртая - "Балтика". Калининградцы набрали 27 очков в 14 встречах.

Московский "Локомотив" занимает пятое место при равенстве очков с "Балтикой". Железнодорожники уступают подопечным Андрея Талалаева по дополнительным показателям.

