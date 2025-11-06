"Зенит" - один из участников гонки, потому что не находится на первом месте. Думаю, четыре команды, которые находятся вверху, и разыграют чемпионство", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".
После 14 туров первое место в РПЛ с 32 очками занимает действующий чемпион страны "Краснодар". На второй строчке располагается ЦСКА, набравший 30 очков. "Зенит" занимает третье место, в активе сине-бело-голубых 29 очков. Четвёртая - "Балтика". Калининградцы набрали 27 очков в 14 встречах.
Московский "Локомотив" занимает пятое место при равенстве очков с "Балтикой". Железнодорожники уступают подопечным Андрея Талалаева по дополнительным показателям.
Аршавин назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин назвал претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.
Фото: официальный сайт "Зенита"