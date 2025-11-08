Матчи Скрыть

Гендиректор "Динамо" объяснил, как повлияет на команду ужесточение лимита на легионеров

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Если лимит будет постепенно ужесточаться, все так или иначе адаптируются. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков, включая своих воспитанников. некоторые из них, кстати, проявили себя в игре с "Зенитом", - сказал Пивоваров в интервью "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что министр спорта России Михаил Дегтярев планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге к 2028 году. Согласно нововведениям, команды смогут заявлять до 10 иностранных игроков на сезон, при этом выпускать на поле только пять из них. По действующим правилам в заявке клуба может находиться максимум 13 иностранцев, из которых одновременно принимать участие в матче могут восемь. Изменения хотят вводить в течение трёх сезонов.

