"Сейчас нам нужно переключится и настраиваться на матч против "Зенита". Кубок России – это другой турнир. Мы точно не можем проиграть "Зениту". Трудно сейчас после прошедшего матча сказать, что необходимо будет сделать в игре с "Зенитом", но мы точно будем бороться. Проигрывать нельзя", - сказал Рубенс "Советскому спорту".
Сегодня, 8 ноября, московское "Динамо" проиграло тольяттинскому "Акрону" в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 1:2. На данный момент бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 15-ти встречах.
Матч "Динамо" против петербургского "Зенита" пройдет 27 ноября в рамках ответной игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:1.
"Мы точно не можем проиграть". Игрок "Динамо" - о предстоящем матче с "Зенитом"
Полузащитник московского "Динамо" Антонио Рубенс заявил о настрое команды на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита" после поражения в чемпионате от "Акрона".
Фото: ФК "Динамо"