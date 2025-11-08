Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Вест Хэм
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Сандерленд
2 - 2 2 2
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Атлетико
3 - 1 3 1
ЛевантеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Байер
6 - 0 6 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 1 3 1
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
3 - 0 3 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
НантЗавершен

"Мы точно не можем проиграть". Игрок "Динамо" - о предстоящем матче с "Зенитом"

Полузащитник московского "Динамо" Антонио Рубенс заявил о настрое команды на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита" после поражения в чемпионате от "Акрона".
Фото: ФК "Динамо"
"Сейчас нам нужно переключится и настраиваться на матч против "Зенита". Кубок России – это другой турнир. Мы точно не можем проиграть "Зениту". Трудно сейчас после прошедшего матча сказать, что необходимо будет сделать в игре с "Зенитом", но мы точно будем бороться. Проигрывать нельзя", - сказал Рубенс "Советскому спорту".

Сегодня, 8 ноября, московское "Динамо" проиграло тольяттинскому "Акрону" в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 1:2. На данный момент бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 15-ти встречах.

Матч "Динамо" против петербургского "Зенита" пройдет 27 ноября в рамках ответной игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:1.

