Губерниев: Станкович должен держать удар, давать себе отчет

"Хочу сказать, что Станкович должен держать удар. Если сейчас абстрагироваться от его тренерского мастерства, потому что в обороне "Спартака" всё равно кавардак, постановки игры нет, особенно в обороне. Действительно, он не до конца, мне кажется, знает потенциал своих футболистов. Но он должен в публичном поле держать удар, потому что он пришёл в популярную команду большой страны. Надо давать себе отчёт, что ты делаешь", - цитирует Губерниева "Чемпионат".
Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах. Контракт со специалистом был пролонгирован до лета 2027 года.
Ранее сербский специалист заявил, что устал от давления на команду и готов к отставке. Сообщалось, что новым главным тренером красно-белых может стать Альберт Риера, который на данный момент занимает аналогичный пост в словенском "Целе". После 14 сыгранных туров "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата страны с 22 баллами в своем активе. Сегодня, 9 ноября, красно-белые сыграют на выезде с "Ахматом" в 15 туре РПЛ.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"