Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Локомотив
15:15
ОренбургНе начат
Ахмат
17:30
СпартакНе начат
Балтика
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
16:00
ШинникНе начат
Торпедо
16:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
17:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
17:00
БорнмутНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ЛидсНе начат
Брентфорд
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
16:00
ОвьедоНе начат
Райо Вальекано
18:15
Реал МадридНе начат
Валенсия
20:30
БетисНе начат
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Аталанта
14:30
СассуолоНе начат
Болонья
17:00
НаполиНе начат
Дженоа
17:00
ФиорентинаНе начат
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Интер
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Штутгарт
19:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
17:00
ТулузаНе начат
Метц
19:15
НиццаНе начат
Страсбург
19:15
ЛилльНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

Губерниев: Станкович должен держать удар, давать себе отчет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Хочу сказать, что Станкович должен держать удар. Если сейчас абстрагироваться от его тренерского мастерства, потому что в обороне "Спартака" всё равно кавардак, постановки игры нет, особенно в обороне. Действительно, он не до конца, мне кажется, знает потенциал своих футболистов. Но он должен в публичном поле держать удар, потому что он пришёл в популярную команду большой страны. Надо давать себе отчёт, что ты делаешь", - цитирует Губерниева "Чемпионат".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах. Контракт со специалистом был пролонгирован до лета 2027 года.

Ранее сербский специалист заявил, что устал от давления на команду и готов к отставке. Сообщалось, что новым главным тренером красно-белых может стать Альберт Риера, который на данный момент занимает аналогичный пост в словенском "Целе". После 14 сыгранных туров "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата страны с 22 баллами в своем активе. Сегодня, 9 ноября, красно-белые сыграют на выезде с "Ахматом" в 15 туре РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится