"Считаем запрашиваемые средства неадекватными". В РФС высказались о возможном матче с Аргентиной

"Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными", - цитирует Митрофанова "СЭ".
В ноябре национальная команда России проведет две товарищеские встречи - 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу на "Газпром Арене", а 15 числа - с Чили на стадионе "Фишт".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Сообщалось, что осенью текущего года Россия могла сыграть с Аргентиной, которая является действующим чемпионом мира по футболу.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сорвался товарищеский матч со сборной Аргентины.
Фото: РФС