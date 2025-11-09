"Рана приличная, на пару сантиметров. Глубокая... Не знаю, надолго ли это. Но болит прилично", - сказал Комличенко в интервью "СЭ".
Сегодня, 9 ноября "Локомотив" принимал на своём стадионе "РЖД Арена" "Оренбург". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Николай Комличенко забил единственный мяч в этой встрече, реализовав одиннадцатиметровый удар. Вместо него на 90+3 минуте матча вышел на поле Руслан Мялковский.
Форвард "железнодорожников" в текущем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, отметился шестью забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
На данный момент команда Михаила Галактионова занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ с 30 набранными очками.
Комличенко рассказал о травме, полученной в матче с "Оренбургом"
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко ответил на вопрос о полученном повреждении в матче 15-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).
Фото: ФК "Локомотив" Москва