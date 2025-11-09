"Не хватило в завершающей стадии, а пропустили в простой ситуации - совершили ошибку и дали "Локомотиву" забить. Мы не играли от обороны, игра была как минимум равная", - сказал Белоруков в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 9 ноября "Оренбург" на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард "железнодорожников" Николай Комличенко.
На данный момент команда Ильдара Ахметзянова находится на 14 позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 11 очков.
Следующий матч оренбуржцы проведут на своём поле против "Балтики" 22 ноября.
Тренер "Оренбурга": игра с "Локомотивом" была равная
Тренер "Оренбурга" Дмитрий Белоруков прокомментировал поражение от московского "Локомотива" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва