Защитник "Краснодара" прокомментировал свою травму в матче с "Балтикой"

"Все серьезно по здоровью? Да. Сколько времени уйдет на восстановление? Сначала надо пройти обследование", - приводит слова Петрова "Матч ТВ".
Матч 15-го тура РПЛ, в котором "Балтика" принимала у себя дома "Краснодар" состоялся вчера, 9 ноября. Встреча прошла в Калининграде и закончилась вничью со счетом 1:1.
Напомним 34-летний защитник гостей Сергей Петров был заменен в первом тайме. После игры главный тренер "быков" Мурад Мусаев сообщил, что сезон для игрока окончен.
Защитник "Краснодара" Сергей Петров подтвердил, что получил серьезную травму в 15-м туре РПЛ с "Балтикой" (1:1).
