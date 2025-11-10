Матчи Скрыть

Защитник "Краснодара" прокомментировал свою травму в матче с "Балтикой"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров подтвердил, что получил серьезную травму в 15-м туре РПЛ с "Балтикой" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"Все серьезно по здоровью? Да. Сколько времени уйдет на восстановление? Сначала надо пройти обследование", - приводит слова Петрова "Матч ТВ".

Матч 15-го тура РПЛ, в котором "Балтика" принимала у себя дома "Краснодар" состоялся вчера, 9 ноября. Встреча прошла в Калининграде и закончилась вничью со счетом 1:1.

Напомним 34-летний защитник гостей Сергей Петров был заменен в первом тайме. После игры главный тренер "быков" Мурад Мусаев сообщил, что сезон для игрока окончен.

