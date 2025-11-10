Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
16:00
УфаНе начат
Факел
19:30
Спартак КостромаНе начат

В КДК РФС сообщили, будет ли рассмотрено поведение Станковича во время интервью в Грозном

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по итогам матча 15-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
- КДК РФС рассмотрит, что вместо главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич. Что касается инцидента во время флеш-интервью Станковича, то делегат не указал это в рапорте. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса.

Напомним, вчера, 10 ноября, на послематчевом флеш-интервью главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович резко отреагировал на вопрос журналиста и накричал на него. Позднее сербский специалист не явился на пресс-конференцию после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (2:1). В клубе сообщили, что тренер не мог отвечать на вопросы, так как сорвал голос.

Красно-белые набрали 28 очков в 15 стартовых турах РПЛ и завершили первый круг чемпионата на шестом месте.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится