В КДК РФС сообщили, будет ли рассмотрено поведение Станковича во время интервью в Грозном

- КДК РФС рассмотрит, что вместо главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич. Что касается инцидента во время флеш-интервью Станковича, то делегат не указал это в рапорте. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса.
Напомним, вчера, 10 ноября, на послематчевом флеш-интервью главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович резко отреагировал на вопрос журналиста и накричал на него. Позднее сербский специалист не явился на пресс-конференцию после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (2:1). В клубе сообщили, что тренер не мог отвечать на вопросы, так как сорвал голос.
Красно-белые набрали 28 очков в 15 стартовых турах РПЛ и завершили первый круг чемпионата на шестом месте.
Источник: "СЭ"