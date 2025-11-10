Нападающий "Ростова": хочется закончить сезон выше "Динамо" в таблице

— Вы недавно сказали, что было бы приятно быть выше "Динамо". Сейчас "Ростов" выше. О чем это говорит?
— Хорошо, что мы выше топ-клуба. Но это 15 туров, вы не забывайте. Хочется сезон закончить выше них, - приводит слова Голенкова "РБ Спорт".
После 15 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. Ростовчане располагаются на 9 месте с 18 баллами в своем активе.
Напомним, что летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера бело-голубых, до февраля текущего года он занимал аналогичную должность в "Ростове". Также Валерий Карпин продолжает работу в национальной команде страны.
Нападающий "Ростова" Егор Голенков заявил высказался о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Ростов"