Кафанов рассказал, кто из вратарей сыграет за сборную России с Перу и Чили

"Предварительно Матвей [Сафонов] будет играть с Перу, а Станислав [Агкацев] с Чили. Ничего страшного нет, если вратарь не потренируется пару дней. Завтра Сафонов проведёт тренировку, этого достаточно", - цитирует Кафанова "Чемпионат".
В текущем сезоне Матвей Сафонов не провел ни одного матча за французский "ПСЖ" - россиянин 18 раз оставался на скамейке запасных. На счету Станислава Агкацева 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, 9 пропущенных мячей и 8 матчей "на ноль".
12 ноября сборная России сыграет с национальной командой Перу на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, а 18 числа примет на стадионе "Фишт" в Сочи соперников из Чили.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из голкиперов сыграет в ноябрьских товарищеских матчах.
Фото: РФС