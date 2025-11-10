"Является ли отсутствие Баринова и Сильянова проблемой для Сборной России в предстоящих матчах? Я не знаю планов Карпина по составу. Но он обычно дублирует позиции, у него достаточный запас по футболистам. Поэтому не могу сказать, что это потеря. У нас достаточно квалифицированных футболистов и в обороне, и в средней линии", - сказал Тукманов "Матч ТВ".
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что футболисты "Локомотива" Александр Сильянов и Дмитрий Баринов не смогут помочь команде в ноябрьских товарищеских матчах из-за повреждений.
12 числа сборная России сыграет против команды Перу. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
15 ноября Россия встретится со сборной Чили. Игра состоится в Сочи на стадионе "Фишт". Начало матча - 18:00 по московскому времени.
"Не могу сказать, что это потеря". Тукманов - об отсутствии в сборной Баринова и Сильянова
Фото: РФС