Карпин: для меня не будет потерей, если Хайкин будет выступать за сборную Норвегии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможной смене гражданства Никиты Хайкина.
Фото: GETTY IMAGES
"Ситуация с Хайкиным? Я с ним не общался. Это вопрос к Виталию Витальевичу [Кафанову]. Для меня не будет потерей, если Хайкин выберет выступать за сборную Норвегии", - цитирует Карпина Sport24.

Никита Хайкин выступает за норвежский "Буде-Глимт" с 2023 года, до этого голкипер был футболистом норвежского клуба с 2019 по 2022 год, а в 2023 году выступал за английский "Бристоль Сити".

Никита Хайкин выступал за молодежные сборные России, ранее в СМИ появилась информация, что голкипер может получить норвежское спортивное гражданство.

