"Считаю, что достойно провели этот отрезок. Хотим, чтобы наши результаты во втором круге были не хуже. Да, прыгнули выше головы. Но аппетит приходит во время еды, поэтому сейчас уже думаем о медалях", - сказал Измайлов в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 9 ноября "Балтика" на своём поле сыграла вничью против "Краснодара" со счётом 1:1.
После 15 сыгранных туров калининградцы занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков. Они отстают от лидирующих "быков" на пять баллов.
В следующем туре команда Андрея Талалаева встретится на выезде с "Оренбургом". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.
Гендиректор "Балтики": сейчас уже думаем о медалях
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов прокомментировал результаты команды в первом круге.
Фото: ФК "Балтика"