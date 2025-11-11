Матчи Скрыть

Вендел: новый клуб должен меня убедить, чтобы я ушёл из "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Маркус Вендел рассказал, что должно случится, чтобы он покинул петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Я очень люблю Бразилию, свой город, но я отлично живу в Санкт-Петербурге. Чтобы уйти отсюда, новый клуб должен действительно меня убедить", - сказал Вендел в интервью Globo.

Маркус Вендел выступает за "Зенит" с 2020 года. В текущем сезоне бразилец принял участие за петербургскую команду в 13 встречах и отметился тремя голевыми передачами.

После 15 сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.

