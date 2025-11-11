Ташуев - о поведении Станковича: это моветон уличного базарного парня

"Журналист понимает, что болельщикам интересно максимально эмоциональное поведение всего тренерского штаба "Спартака" во время матча по отношению к судейскому корпусу. Это нормально. Так будь ты умнее! Отшутись, ответь профессионально. А тут что за выражения: "Ты где играл?" Это моветон уличного базарного парня", - сказал Ташуев в интервью "Чемпионату".
Московский "Спартак" в воскресенье, 9 ноября на выезде выиграл у грозненского "Ахмата" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Дублем отметился у гостей аргентинский полузащитник Пабло Солари. После матча главный тренер красно-белых Деян Станкович выступил в словесную перепалку с корреспондентом "Матч ТВ", а также не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками в своем активе.
Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал конфликт наставника "Спартака" Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:1).
Фото: ФК "Спартак" Москва