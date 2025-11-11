Матчи Скрыть

Защитник "Спартака": это самый большой и популярный клуб в России

Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву считает команду самым популярным клубом в России.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Как только я перешёл в "Спартак", понял, что это самый большой и популярный клуб России. Поэтому не знаю, почему в этом вопросе есть какая-то дискуссия. Для меня это сразу стало очевидно. Все вокруг говорят про "Спартак", - сказал Ву в интервью Legalbet.

Кристофер Ву перешёл в сентябре этого года в московский "Спартак". В текущем сезоне защитник принял участие в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

После первого круга красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 баллов.

Следующую игру команда Деяна Станковича проведёт против ЦСКА. Игра состоится в субботу, 22 ноября.

