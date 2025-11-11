"Результатов нет, "Спартак" как игрушка". Ловчев - об увольнении Станковича

"Результатов нет, "Спартак" как игрушка, уже столько тренеров поменяли! Я не поддерживаю это решение. Считаю, что тренеру нужно хотя бы год давать работать. Если бы в наше время не давали работать Бескову, Симоняну и Качалину, они бы не стали великими тренерами, потому что нельзя каждые полгода менять тренеров", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
Сегодня, 11 ноября, пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе главного тренера клуба Деяна Станковича. В официальном сообщении было указано, что руководство красно-белых не удовлетворено результатами команды в чемпионате России.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" под руководством сербского специалиста провел 22 матча, одержал 12 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений. На данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков в 15-ти встречах.
Фото: ФК "Спартак"