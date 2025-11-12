Карпин: если Сафонов хочет играть, в "ПСЖ" оставаться смысла нет

"Если он хочет играть, а он не будет выходить, как это происходит сейчас… Если есть желание играть, то понятно, что там оставаться смысла нет. От желания игрока все зависит", — приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Матвей Сафонов вошел в состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи национальной команды. Встреча с Перу состоится в среду, 12 ноября в Санкт-Петербурге. Матч России с Чили пройдет в субботу, 15 ноября в Сочи.
Напомним, российский голкипер перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" летом 2024 года. В предыдущем сезоне в составе парижан он стал победителем чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов. В сезоне-2025/26 Сафонов не принимал участия ни в одном матче "ПСЖ". Основным вратарем французского клуба на данный момент является Люка Шевалье.
Главный тренер "Динамо" и сборной России ответил на вопрос, стоит ли вратарю "ПСЖ" и национальной команды России Матвею Сафонову оставаться в парижском клубе.
Фото: РФС