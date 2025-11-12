По информации источника, столичный "Локомотив" продлит контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и спортивным директором Дмитрием Ульяновым на три года. Это будут первые решения Бориса Ротенберга на посту генерального директора клуба.
Контракт главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова рассчитан до конца текущего сезона - специалист работает в клубе с 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что он может занять аналогичную должность в столичном "Динамо".
Сегодня, 12 ноября, стало известно об уходе Владимира Леонченко с поста генерального директора московского "Локомотива", новым генеральным директором клуба стал Борис Ротенберг, который ранее выступал за "железнодорожников" и занимал в клубе должность директора Департамента развития молодёжного футбола.
Источник: "Чемпионат".
Стало известно, будет ли "Локомотив" продлевать контракты с Галактионовым и Ульяновым - источник
Стала известна позиция руководства "Локомотива" по продлению контрактов с главным тренером и спортивным директором клуба.
Фото: ФК "Локомотив"