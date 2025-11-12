Селюк: Леонченко - жулик, назначение Ротенберга - правильное решение

"Я надеюсь, что, глядя на такие решения "Локомотива", другие клубы будут привлекать знающих и толковых специалистов. Леонченко — это был жулик. Мы знаем все трансферы, которыми он занимался. Его отправили на заслуженный отдых. Я считаю, что Борис Ротенберг — это правильное решение", - цитирует Селюка "Советский Спорт".
Сегодня, 12 ноября, московский "Локомотив" объявил об уходе Владимира Леонченко с поста генерального директора клуба - его место занял Борис Ротенберг, который ранее был директором Департамента развития молодежного футбола. Владимир Леонченко работал в клубе с 2020 года.
После 15 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками. Ранее в СМИ появилась информация, что Борис Ротенберг намерен продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и спортивным директором Дмитрием Ульяновым на три года.
Спортивный агент Дмитрий Селюк высказался о смене генерального директора в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"