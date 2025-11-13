"Тренеров выделять рано, таблица плотная. Но все отмечают Андрея Талалаева, так оно и есть. Ты поднимаешь команду наверх, у тебя все хорошо. Когда с "Ахматом" у меня было 2 очка до третьего места, меня тоже хвалили", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу, Андрей Талалаев является главным тренером команды с сентября 2024 года.
После 15 сыгранных туров калининградцы занимают 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками. В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Балтика" на домашнем стадионе сыграла вничью с "Краснодаром" (1:1), который является действующим чемпионом страны.
Ташуев назвал лучшего тренера первого круга РПЛ
Российский тренер Сергей Ташуев назвал лучшего тренера по итогам первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"