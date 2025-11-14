"Заметил, что стали давать больше шансов молодым ребятам. А они, в свою очередь, стали себя проявлять. Кисляк из ЦСКА. В "Локомотиве" Лёша Батраков - вообще топ, блистает. Очень рад за него", - сказал Игнатьев в интервью Legalbet.
Иван Игнатьев перешёл в "Оренбург" в летнее трансферное окно и заключил контракт с клубом на два года. До этого 26-летний футболист провёл сезон в алжирской "Кабилии", принял участие в 15 играх и отметился пятью забитыми мячами. В текущем сезоне форвард принял участие в составе оренбуржцев в шести встречах и не сделал ни одного результативного действия.
Матвей Кисляк сыграл в 22 встречах за ЦСКА, отметился пятью забитыми мячами и отдал пять голевых передач, а Алексей Батраков в составе "железнодорожников" принял участие в 19 матчах, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.
Нападающий "Оренбурга": В РПЛ стали давать больше шансов молодым
Нападающий "Оренбурга" Иван Игнатьев рассказал, как изменилась РПЛ за время его отсутствия.
Фото: ФК "Оренбург"