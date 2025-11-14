- Одного не назову, их несколько. Пепу Гвардиоле можно пытаться подражать, но многое зависит от исполнителей. Если таких футболистов нет, то подражать можно, но мало что получится. Юрген Клопп – для подражания. Диего Симеоне кому-то нравится, кому-то не нравится, но эти тренеры добиваются результата со своими футболистами.
Минувшим летом главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил московское "Динамо", подписав с клубом трехлетний контракт. Под его руководством команда провела в чемпионате России 15 матчей, в которых потерпела шесть поражений, пять раз сыграла вничью и одержала четыре победы.
По итогам первого круга РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и находятся на десятой позиции в турнирной таблице. От первого места динамовцы отстают уже на 16 баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин назвал тренеров, на работу которых ориентируется
Главный тренер "Динамо" и сборной России Валерий Карпин рассказал, кто для него является примером для подражания.
Фото: сборная России