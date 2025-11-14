Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Карпин назвал тренеров, на работу которых ориентируется

Главный тренер "Динамо" и сборной России Валерий Карпин рассказал, кто для него является примером для подражания.
Фото: сборная России
- Одного не назову, их несколько. Пепу Гвардиоле можно пытаться подражать, но многое зависит от исполнителей. Если таких футболистов нет, то подражать можно, но мало что получится. Юрген Клопп – для подражания. Диего Симеоне кому-то нравится, кому-то не нравится, но эти тренеры добиваются результата со своими футболистами.

Минувшим летом главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил московское "Динамо", подписав с клубом трехлетний контракт. Под его руководством команда провела в чемпионате России 15 матчей, в которых потерпела шесть поражений, пять раз сыграла вничью и одержала четыре победы.

По итогам первого круга РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и находятся на десятой позиции в турнирной таблице. От первого места динамовцы отстают уже на 16 баллов.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится