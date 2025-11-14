Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 0 0 0
Мальта2 тайм
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Два игрока не принимали участия в тренировке сборной России - источник

Два футболиста пропустили занятие команды перед игрой с Чили.
Фото: сборная России
Два игрока сборной России не приняли участия в командной тренировке перед товарищеской встречей с Чили. Занятие пропустил центральный защитник московского "Динамо" Максим Осипенко и атакующий хавбек "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук.

Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Чили завтра, 15 ноября. Матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

