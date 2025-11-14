Два игрока не принимали участия в тренировке сборной России - источник

Два игрока сборной России не приняли участия в командной тренировке перед товарищеской встречей с Чили. Занятие пропустил центральный защитник московского "Динамо" Максим Осипенко и атакующий хавбек "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук.
Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Чили завтра, 15 ноября. Матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Фото: сборная России