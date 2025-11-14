- На завтра Осипенко и Миранчук не планируются. Думаю, что не останутся. Смысл? Да, привезли их сюда, потому что не знали состояние других футболистов. Были сомнения, но все живы и здоровы. Смысла играть после 90 минут на тяжелом поле не было.
Завтра, 15 ноября, сборная России проведет второй товарищеский матч в рамках ноябрьских сборов против национальной команды Чили. Игра продет на арене "Фишт" в Сочи, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Напомним, в среду, 12 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли со сборной Перу. Контрольный поединок состоялся на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и закончился вничью - 1:1.
Источник: "СЭ"
Карпин назвал футболистов, которые не сыграют против Чили
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, кто пропустит вторую товарищескую игру.
Фото: сборная России