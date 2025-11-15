Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Акинфеев заявил, что ЦСКА необходимо усиливаться зимой

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о шансах клуба на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
"Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты и которые нам конкуренты, также будут это делать. Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из нее не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде", - сказал Акинфеев TACC.

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Всего за клуб голкипер провел 809 матчей, пропустил 727 голов и отыграл 335 встреч на ноль. Вместе с "армейцами" вратарь 6 раз становился чемпионом России, выигрывал 8 Кубков России, 7 Суперкубков России и 1 Кубок УЕФА.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 15-ти встречах. Московский клуб одержал 10 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения в лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится