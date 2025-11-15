"Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты и которые нам конкуренты, также будут это делать. Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из нее не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде", - сказал Акинфеев TACC.
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Всего за клуб голкипер провел 809 матчей, пропустил 727 голов и отыграл 335 встреч на ноль. Вместе с "армейцами" вратарь 6 раз становился чемпионом России, выигрывал 8 Кубков России, 7 Суперкубков России и 1 Кубок УЕФА.
На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 15-ти встречах. Московский клуб одержал 10 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения в лиге.
Акинфеев заявил, что ЦСКА необходимо усиливаться зимой
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о шансах клуба на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА