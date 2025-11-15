"Сейчас не самый лучший период у "Спартака". Я не говорю у Саши Максименко - именно у "Спартака". Они то яркие игры выдают, то делают очень много ошибок в обороне. Саше в такие моменты тяжело, но при этом он сохраняет уверенность. Максименко нужна передышка. Саша - очень сильный вратарь. Когда он приезжает на тренировки сборной, он показывает свой уровень", - сказал Кафанов в интервью "РБ Спорт".
Напомним, во вторник, 11 ноября, московский "Спартак" официально объявил об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Сербский специалист возглавлял красно-белых лета 2024 года.
Александр Максименко в этом сезоне в составе команды принял участие в 15 встречах, из которых четыре провёл "на ноль".
После 15 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Станковича набрали 25 очков в 15 сыгранных турах.
В следующем туре красно-белые на своем поле примут ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.
Кафанов - о "Спартаке": очень много ошибок в обороне
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак" Москва