Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Кафанов - о "Спартаке": очень много ошибок в обороне

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Сейчас не самый лучший период у "Спартака". Я не говорю у Саши Максименко - именно у "Спартака". Они то яркие игры выдают, то делают очень много ошибок в обороне. Саше в такие моменты тяжело, но при этом он сохраняет уверенность. Максименко нужна передышка. Саша - очень сильный вратарь. Когда он приезжает на тренировки сборной, он показывает свой уровень", - сказал Кафанов в интервью "РБ Спорт".

Напомним, во вторник, 11 ноября, московский "Спартак" официально объявил об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Сербский специалист возглавлял красно-белых лета 2024 года.

Александр Максименко в этом сезоне в составе команды принял участие в 15 встречах, из которых четыре провёл "на ноль".

После 15 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Станковича набрали 25 очков в 15 сыгранных турах.

В следующем туре красно-белые на своем поле примут ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.

