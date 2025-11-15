Матчи Скрыть

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Урал2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 1 1 1
БельгияЗавершен
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 2 0 2
Чили2 тайм

Осинькин назвал главную проблему сборной России

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин рассказал о главной проблеме сборной России.
Фото: официальный сайт РФС
"Если какая-то проблема и есть в сборной, то это отсутствие стартового состава. Все футболисты являются обоймой, никто из них не понимает, он игрок стартового состава или нет", - сказал Осинькин в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 15 ноября проходит матч между сборными России и Чили. Встреча началась в 18:00 по московскому времени. Сейчас идёт четвёртая минута встречи, счёт 0:0.

Отметим, что 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со счётом 1:1 против сборной Перу в Санкт-Петербурге. В текущем году национальная команда провела девять игр, шесть из которых закончились победами, а три другие завершились вничью.

