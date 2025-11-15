"Если какая-то проблема и есть в сборной, то это отсутствие стартового состава. Все футболисты являются обоймой, никто из них не понимает, он игрок стартового состава или нет", - сказал Осинькин в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 15 ноября проходит матч между сборными России и Чили. Встреча началась в 18:00 по московскому времени. Сейчас идёт четвёртая минута встречи, счёт 0:0.
Отметим, что 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со счётом 1:1 против сборной Перу в Санкт-Петербурге. В текущем году национальная команда провела девять игр, шесть из которых закончились победами, а три другие завершились вничью.
Осинькин назвал главную проблему сборной России
Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин рассказал о главной проблеме сборной России.
Фото: официальный сайт РФС