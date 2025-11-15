Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Урал2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 1 1 1
БельгияЗавершен
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 2 0 2
Чили2 тайм

Семшов - о Головине: надеюсь, в будущем окажется в более конкурентном чемпионате

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о будущем полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Getty Images
"Надеюсь, Александр в ближайшем будущем всё-таки окажется в более конкурентном чемпионате. Он полностью адаптировался к европейскому футболу и постоянно выступает в Лиге чемпионов или Лиги Европы. Просто во Франции из-за наличия "ПСЖ" сложно рассчитывать на завоевание трофеев. Считаю, Александру идеально подошла бы испанская Примера", - приводит слова Семшова RT.

Александр Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в составе команды в девяти встречах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Отметим, что полузащитник является воспитанником ЦСКА. За "армейский" клуб он провёл 113 игр, отметился 13 забитыми мячами и отдал 11 голевых передач.

Также на счету Александра Головина 50 игр в составе сборной России, восемь голов и 14 голевых передач.

