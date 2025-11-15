"Надеюсь, Александр в ближайшем будущем всё-таки окажется в более конкурентном чемпионате. Он полностью адаптировался к европейскому футболу и постоянно выступает в Лиге чемпионов или Лиги Европы. Просто во Франции из-за наличия "ПСЖ" сложно рассчитывать на завоевание трофеев. Считаю, Александру идеально подошла бы испанская Примера", - приводит слова Семшова RT.
Александр Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в составе команды в девяти встречах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Отметим, что полузащитник является воспитанником ЦСКА. За "армейский" клуб он провёл 113 игр, отметился 13 забитыми мячами и отдал 11 голевых передач.
Также на счету Александра Головина 50 игр в составе сборной России, восемь голов и 14 голевых передач.
Семшов - о Головине: надеюсь, в будущем окажется в более конкурентном чемпионате
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о будущем полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Getty Images